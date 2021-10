Donne: come affrontare la menopausa (Di martedì 12 ottobre 2021) affrontare la menopausa è sempre molto difficile per le Donne; con l’aiuto della dottoressa Edi Salvadori, Psicopedagogista e Counselor, vediamo come affrontare i disturbi tipici di questo momento. Nella nostra cultura, quando si parla di “menopausa”, si fa riferimento ad un momento della vita della donna, compreso tra i 45 e i 55 anni (anche se ci sono situazioni in cui compare prima) in cui cessa la capacità procreativa. Si tratta di un ‘passaggio di stato’ in cui possono emergere una serie di disturbi più o meno intensi di cui tutti abbiamo sentito parlare: vampate di calore, alterazioni della libido, secchezza della pelle e della mucosa vaginale, sino a irritabilità, depressione e problemi di memoria. Problemi di intensità variabile che interessano circa 1 donna su 3 e che hanno ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021)laè sempre molto difficile per le; con l’aiuto della dottoressa Edi Salvadori, Psicopedagogista e Counselor, vediamoi disturbi tipici di questo momento. Nella nostra cultura, quando si parla di “”, si fa riferimento ad un momento della vita della donna, compreso tra i 45 e i 55 anni (anche se ci sono situazioni in cui compare prima) in cui cessa la capacità procreativa. Si tratta di un ‘passaggio di stato’ in cui possono emergere una serie di disturbi più o meno intensi di cui tutti abbiamo sentito parlare: vampate di calore, alterazioni della libido, secchezza della pelle e della mucosa vaginale, sino a irritabilità, depressione e problemi di memoria. Problemi di intensità variabile che interessano circa 1 donna su 3 e che hanno ...

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - you_trend : Come mostrano i dati Cineca, risalendo nella gerarchia dei ruoli accademici diminuisce la percentuale di donne che… - Mov5Stelle : IL 10 E 11 OTTOBRE VOTA MOVIMENTO 5 STELLE: ECCO COME ?? Dopo aver barrato il simbolo, puoi esprimere una o due pr… - noordungp : RT @MastriTina: Ve lo ricordate l'#Afghanistan? La condizione delle donne afghane? Come ampiamente previsto, completata l'evacuazione degl… - claraspada : del grande Autore e poeta -come testimoniano documenti (1592-1603) - era recitare nelle sue 'piéces' teatrali.Scris… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne come Degenza protetta per detenuti in ospedale Perugia Può accogliere sia uomini sia donne. All'inaugurazione ha partecipato la presidente della Regione ...non solo doverosa per il diritto di cura a tutti ma di qualcosa che mancava in un ospedale come ...

Chica Arellano: sistemi alimentari siano resilienti e inclusivi ... come i rifugiati, e quelli che puntano sulle innovazioni tecnologiche e sociali, in quanto "... Dare voce a donne, giovani e popolazioni indigene In quest'ottica, Monsignor Chica Arellano accende i ...

Catania, «donne come spazzatura»: cibo scarso e botte, così le obbligavano a prostituirsi Corriere della Sera Guitart (Danone): “Aiutiamo le donne a riprendere il posto che meritano” Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “A fronte di uno scenario lavorativo che vede le donne fortemente penalizzate, come Activia abbiamo deciso di agire offrendo loro un supporto concreto per ...

Covid: appello Moratti a donne in gravidanza, 'vaccinatevi' Le evidenze scientifiche, spiega ancora la nota, mostrano che la gravidanza è un fattore di rischio per una malattia grave come il Covid-19 e che le donne in gravidanza possono essere considerate una ...

Può accogliere sia uomini sia. All'inaugurazione ha partecipato la presidente della Regione ...non solo doverosa per il diritto di cura a tutti ma di qualcosa che mancava in un ospedale......i rifugiati, e quelli che puntano sulle innovazioni tecnologiche e sociali, in quanto "... Dare voce a, giovani e popolazioni indigene In quest'ottica, Monsignor Chica Arellano accende i ...Milano, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “A fronte di uno scenario lavorativo che vede le donne fortemente penalizzate, come Activia abbiamo deciso di agire offrendo loro un supporto concreto per ...Le evidenze scientifiche, spiega ancora la nota, mostrano che la gravidanza è un fattore di rischio per una malattia grave come il Covid-19 e che le donne in gravidanza possono essere considerate una ...