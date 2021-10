Angelo Giorgianni, il giudice “no green pass” si dimette. Il suo intervento dal palco di Roma: “Per chi occupa i palazzi, una nuova Norimberga” (Di martedì 12 ottobre 2021) Sabato sul palco della manifestazione in piazza del Popolo a Roma contro il green pass, c’era anche Angelo Giorgianni, il giudice che ha annunciato in un’intervista all’AdnKronos di essere pronto “a lasciare la toga” se il fatto di indossarla “mi deve limitare a esprimere la mia opinione”. Parlando di “preavviso di sfratto a coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere” dato “dal popolo italiano”, il giudice ha invocato per i politici e il governo, “un processo, una nuova Norimberga” per “i morti, le privazioni e la sofferenza che hanno causato”. Dal palco Giorgianni ha quindi continuato, pre-annunciando quanto detto nell’intervista: “Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Sabato suldella manifestazione in piazza del Popolo acontro il, c’era anche, ilche ha annunciato in un’intervista all’AdnKronos di essere pronto “a lasciare la toga” se il fatto di indossarla “mi deve limitare a esprimere la mia opinione”. Parlando di “preavviso di sfratto a coloro cheno abusivamente idel potere” dato “dal popolo italiano”, ilha invocato per i politici e il governo, “un processo, una” per “i morti, le privazioni e la sofferenza che hanno causato”. Dalha quindi continuato, pre-annunciando quanto detto nell’intervista: “Sono ...

