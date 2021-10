“Allora io me ne vado”. Bufera al GF Vip, la concorrente top non ne può più: “Basta” (Di martedì 12 ottobre 2021) Momento davvero di alta tensione quello vissuto nell’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip 6’, andata in onda lunedì 11 ottobre su Canale 5. Sicuramente piacevole è stato l’incontro tra Miriana Trevisan e l’ex marito, il cantante Pago, con il quale ha avuto un figlio che si chiama Nicola. C’è anche stato un accesissimo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge e lo stesso Alfonso Signorini si è arrabbiato non poco con Lulù Selassié, a causa della sua eccessiva vicinanza al concorrente Manuel Bortuzzo. A proposito della principessa, il padrone di casa ha detto: “Sei innamorata e di vede…Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Insomma Alfonso Signorini ha lanciato una vera bomba contro la ragazza che poi si è lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Momento davvero di alta tensione quello vissuto nell’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip 6’, andata in onda lunedì 11 ottobre su Canale 5. Sicuramente piacevole è stato l’incontro tra Miriana Trevisan e l’ex marito, il cantante Pago, con il quale ha avuto un figlio che si chiama Nicola. C’è anche stato un accesissimo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge e lo stesso Alfonso Signorini si è arrabbiato non poco con Lulù Selassié, a causa della sua eccessiva vicinanza alManuel Bortuzzo. A proposito della principessa, il padrone di casa ha detto: “Sei innamorata e di vede…Con il tuo atteggiamento però rischi di rovinare la sua esperienza…”. Insomma Alfonso Signorini ha lanciato una vera bomba contro la ragazza che poi si è lasciata andare a una confessione. “Nella mia vita ho avuto problemi gravi…E ci sono stati momenti qua in cui mi sono fatta ...

Advertising

elio_vito : Allora vado eh, trollo Crosetto e torno. Guardatemi le spalle ?? - Kell6571 : cosa avranno fatto mia zia e nonna ieri che stavano tutte e due dormendo quando e' andata mamma per una visita. il… - _StrawberryGuy_ : NO ALLORA, MO INTERROGA IN GEOSTORIA E IO STO IN PANICO. NON MI RICORDO NULLA E SI OFFRONO SOLO IN DUE. VADO A BERE DEL CHEROSENE, A DOPO - k00khikari_ : allora…la sua foto è tremenda una delle mie preferite, ho paura del lago ma it’s ok con lui la supero e sing a song… - Luna76412781 : @isidel78 Allora che ci sta fare la dentro? Se mi sento presa per i fondelli prendo la porta rossa e vado a casa no… -