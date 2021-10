Alla Dakar parteciperà il primo prototipo ibrido (Di martedì 12 ottobre 2021) La Dakar è la gara più dura del motorsport. Temperature estreme. Tanta, tantissima sabbia e polvere che s’infilano in ogni anfratto. Sollecitazioni che spezzerebbero in due qualsiasi veicolo dopo pochi chilometri. Ecco perché la Dakar è quanto di peggio si possa augurare a un’auto elettrica il cui pacco batterie soffre terribilmente questi tre fattori. Eppure Audi, con la sua RS Q e-tron elettrica, ha deciso di sfidare la Dakar per testare e migliorare le tecnologie capaci di gestire tutte queste problematiche. L’obiettivo è trasferirle il prima possibile alle vetture stradali. A bordo dei tre prototipi che imboccheranno la via del deserto del Nafur in Arabia Saudita oltre a Carlos Sainz e Mattias Ekström anche Mr Dakar. Abbiamo incontrato Stéphan Peterhansel, 14 volte vincitore della Dakar in moto e ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) Laè la gara più dura del motorsport. Temperature estreme. Tanta, tantissima sabbia e polvere che s’infilano in ogni anfratto. Sollecitazioni che spezzerebbero in due qualsiasi veicolo dopo pochi chilometri. Ecco perché laè quanto di peggio si possa augurare a un’auto elettrica il cui pacco batterie soffre terribilmente questi tre fattori. Eppure Audi, con la sua RS Q e-tron elettrica, ha deciso di sfidare laper testare e migliorare le tecnologie capaci di gestire tutte queste problematiche. L’obiettivo è trasferirle il prima possibile alle vetture stradali. A bordo dei tre prototipi che imboccheranno la via del deserto del Nafur in Arabia Saudita oltre a Carlos Sainz e Mattias Ekström anche Mr. Abbiamo incontrato Stéphan Peterhansel, 14 volte vincitore dellain moto e ...

Advertising

rep_motori : Un'auto elettrica alla Dakar: per Audi la prova più estrema - EstebBeltramino : Gerini alla Dakar ma... non sulla moto. Farà il copilota di Laia Sanz #motori #automobilismo - Automoto_it : Il francese con 14 successi al raid più famoso al mondo, al Festival dello Sport di Trento, con il nuovo modello Au… - Tuttipazziperi1 : X-Raid conferma la propria partecipazione alla Dakar 2022. - MichelChartier1 : Audi RS Q e-tron 2022 | ALIENA ELETTRICA per Peterhansel e Sainz alla DAKAR! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alla Dakar Audi, la Dakar si avvicina: bagno di folla a Trento per ammirare il suv elettrico RS Q e - tron e Stéphane Peterhansel 'Affrontare la Dakar con un'auto elettrica - sintetizza - è complicato perché dobbiamo fare i conti con problemi maggiori in relazione alle temperature e alla sabbia, ad esempio. Sappiamo che stiamo ...

Tomasini già al lavoro per un grande 2022 La Dakar è sicuramente una manifestazione che mette a dura prova ogni pilota, anche il più esperto, ma nel corso della sua carriera il driver friulano è arrivato in fondo alla maggior parte degli ...

Un'auto elettrica alla Dakar: per Audi la prova più estrema La Repubblica Alla Dakar parteciperà il primo prototipo ibrido Audi raccoglie la sfida del deserto del Nafur partecipando in veste ufficiale alla Dakar come primo costruttore al mondo a presentarsi al rally raid con un powertrain alternativo ...

Audi RS Q e-tron: la sfida elettrica alla Dakar 2022 RS Q e-tron: la sfida elettrica Audi per la prima volta nella storia della Dakar - Il prototipo Audi presentato in anteprima per l'Italia nello scorso week-end al Festival dello Sport di Trento - Stép ...

'Affrontare lacon un'auto elettrica - sintetizza - è complicato perché dobbiamo fare i conti con problemi maggiori in relazione alle temperature esabbia, ad esempio. Sappiamo che stiamo ...Laè sicuramente una manifestazione che mette a dura prova ogni pilota, anche il più esperto, ma nel corso della sua carriera il driver friulano è arrivato in fondomaggior parte degli ...Audi raccoglie la sfida del deserto del Nafur partecipando in veste ufficiale alla Dakar come primo costruttore al mondo a presentarsi al rally raid con un powertrain alternativo ...RS Q e-tron: la sfida elettrica Audi per la prima volta nella storia della Dakar - Il prototipo Audi presentato in anteprima per l'Italia nello scorso week-end al Festival dello Sport di Trento - Stép ...