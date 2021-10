Al bivio tra riformismo e sovranismo, Meloni ha scelto in fondo a destra (Di martedì 12 ottobre 2021) Ogni tanto in politica si para uno bivio. E si deve scegliere da che parte stare. Così, mentre in Europa si riapre il conflitto politico fra europeisti e sovranisti e più in generale tra democratici e illiberali, Giorgia Meloni fiuta il vento cattivo e si sposta ancora più a destra. E compie un errore tragico. Viene da pensare che nei mesi scorsi, quando il sovranismo era stato rimesso a posto e perdeva voti – almeno nell’Europa occidentale – Giorgia si fosse acquattata in attesa di tempi migliori che evidentemente secondo lei sono adesso arrivati con la dichiarazione di guerra della Polonia ai Trattati europei. Poteva lavorare per accreditarsi come una leader di governo ma al dunque al bivio lei ha scelto di fare la patriota, con un ritorno indietro di trent’anni. Partecipando, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) Ogni tanto in politica si para uno. E si deve scegliere da che parte stare. Così, mentre in Europa si riapre il conflitto politico fra europeisti e sovranisti e più in generale tra democratici e illiberali, Giorgiafiuta il vento cattivo e si sposta ancora più a. E compie un errore tragico. Viene da pensare che nei mesi scorsi, quando ilera stato rimesso a posto e perdeva voti – almeno nell’Europa occidentale – Giorgia si fosse acquattata in attesa di tempi migliori che evidentemente secondo lei sono adesso arrivati con la dichiarazione di guerra della Polonia ai Trattati europei. Poteva lavorare per accreditarsi come una leader di governo ma al dunque allei hadi fare la patriota, con un ritorno indietro di trent’anni. Partecipando, ...

