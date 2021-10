12 ottobre: blocco stradale, i “No Green Pass” non si fermano (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista dell’arrivo del 15 ottobre, i gruppi “No Green Pass“ non si fermano, anzi organizzano nuove forme di protesta, attraverso le chat Telegram. Solo ultimo il blocco stradale previsto per oggi, 12 ottobre. Oggi, 12 ottobre ci sarà un blocco stradale. I “no Green Pass” non si fermano, hanno in mente nuove proteste. I “no Green Pass” non si fermano, organizzano nuove forme di protesta in vista del 15 ottobre, data dalla quale sarà ufficiale l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde, anche per il lavoro pubblico e privato, al contrario non sarà possibile lavorare. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) In vista dell’arrivo del 15, i gruppi “No“ non si, anzi organizzano nuove forme di protesta, attraverso le chat Telegram. Solo ultimo ilprevisto per oggi, 12. Oggi, 12ci sarà un. I “no” non si, hanno in mente nuove proteste. I “no” non si, organizzano nuove forme di protesta in vista del 15, data dalla quale sarà ufficiale l’estensione dell’obbligo di possesso della certificazione verde, anche per il lavoro pubblico e privato, al contrario non sarà possibile lavorare. ...

