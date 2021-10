Volley, Alessandro Michieletto continua a crescere: “Mi sono alzato di 2 cm, ora misuro 2.11 metri” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alessandro Michieletto si è reso protagonista di un’estate da incorniciare: prima ha disputato delle eccellenti Olimpiadi di Tokyo (anche se l’Italia è stata eliminata al tie-break dei quarti di finale contro l’Argentina), poi ha vinto gli Europei con la Nazionale maggiore e infine ha trionfato ai Mondiali Under 21 da MVP. Stiamo parlando di un giocatore dall’immenso talento e che può davvero diventare uno dei migliori pallavolisti a livello internazionale. Lo schiacciatore ha di fronte a sé un futuro radioso, l’Italia può coccolarsi un martello davvero di lusso. Il bomber di Trento compirà 20 anni il prossimo 5 dicembre: è estremamente giovane e sta continuando a crescere a livello fisico, come ha svelato alla Gazzetta dello Sport. L’azzurro è infatti tornato a misurarsi l’altezza dopo questi mesi febbrili e ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021)si è reso protagonista di un’estate da incorniciare: prima ha disputato delle eccellenti Olimpiadi di Tokyo (anche se l’Italia è stata eliminata al tie-break dei quarti di finale contro l’Argentina), poi ha vinto gli Europei con la Nazionale maggiore e infine ha trionfato ai Mondiali Under 21 da MVP. Stiamo parlando di un giocatore dall’immenso talento e che può davvero diventare uno dei migliori pallavolisti a livello internazionale. Lo schiacciatore ha di fronte a sé un futuro radioso, l’Italia può coccolarsi un martello davvero di lusso. Il bomber di Trento compirà 20 anni il prossimo 5 dicembre: è estremamente giovane e stando aa livello fisico, come ha svelato alla Gazzetta dello Sport. L’azzurro è infatti tornato a misurarsi l’altezza dopo questi mesi febbrili e ha ...

