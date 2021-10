Vi è piaciuto Squid Game? In Corea è un caso politico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Film e K-Pop, tendenza Sud Corea Corriere della sera, pagina 17, di Matteo Persivale. Quattrocentocinquantasei concorrenti. Quarantacinque virgola sei miliardi di won sudCoreani (pari a circa quarantatré milioni di euro) di monte premi. Una versione infernale di Giochi senza frontiere: chi sopravvive – non metaforicamente, proprio fisicamente, perché l’eliminazione consiste in una pallottola nella testa – vince tutto. La ricetta della fiction di Netflix Squid Game è di una semplicità cartesiana: un talent show genere Survivor o Isola dei famosi dove l’eliminazione è la morte, la vittoria è la ricchezza che pare contemporaneamente a portata di mano e lontanissima. Homo homini lupus, proverbio latino nato duemilatrecento anni fa a novemila chilometri di distanza da Seul; è il riassunto in tre parole della trama di ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 11 ottobre 2021) Film e K-Pop, tendenza SudCorriere della sera, pagina 17, di Matteo Persivale. Quattrocentocinquantasei concorrenti. Quarantacinque virgola sei miliardi di won sudni (pari a circa quarantatré milioni di euro) di monte premi. Una versione infernale di Giochi senza frontiere: chi sopravvive – non metaforicamente, proprio fisicamente, perché l’eliminazione consiste in una pallottola nella testa – vince tutto. La ricetta della fiction di Netflixè di una semplicità cartesiana: un talent show genere Survivor o Isola dei famosi dove l’eliminazione è la morte, la vittoria è la ricchezza che pare contemporaneamente a portata di mano e lontanissima. Homo homini lupus, proverbio latino nato duemilatrecento anni fa a novemila chilometri di distanza da Seul; è il riassunto in tre parole della trama di ...

