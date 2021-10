Under 21, Sebastiano Esposito lascia il ritiro per un problema fisico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un guaio fisico per Nicolato in vista dello scontro diretto contro la Svezia. L’attaccante del Basilea, Sebastiano Esposito, torna al club di appartenenza dopo avere riportato un leggero trauma distorsivo della caviglia sinistra durante l’allenamento. Lo comunica la Figc, aggiungendo che il giocatore non verrà sostituito. L’Italia domani affronterà la Svezia nell’U-Power Stadium di Monza in un match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria: fischio d’inizio alle 17,30. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un guaioper Nicolato in vista dello scontro diretto contro la Svezia. L’attaccante del Basilea,, torna al club di appartenenza dopo avere riportato un leggero trauma distorsivo della caviglia sinistra durante l’allenamento. Lo comunica la Figc, aggiungendo che il giocatore non verrà sostituito. L’Italia domani affronterà la Svezia nell’U-Power Stadium di Monza in un match valido per le qualificazioni all’Europeo di categoria: fischio d’inizio alle 17,30. SportFace.

