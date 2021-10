Un omicidio e due ferimenti in poche ore a Napoli: guerra di droga o regolamento di conti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Uno scontro per il controllo del traffico di droga o un regolamento di conti sono tra le ipotesi seguite per l’omicidio di Giuseppe Fiorillo, il giovane di 19 anni ammazzato con dieci colpi di pistola nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Forse due i sicari che lo hanno ammazzato. Il suo corpo è stato trovato a terra in via dell’Arco, davanti ad un circolo ricreativo. Con lui potrebbero esserci state due persone fino a pochi momenti prima dell’agguato. Niente testimoni nè telecamere di sorveglianza in zona: di qui i molti interrogativi e la difficoltà di fare luce su quanto accaduto. Fiorillo aveva qualche precedente per droga ma non risulta affiliato a clan. Dopo gli attentati e un omicidio – di un altro giovane, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Uno scontro per il controllo del traffico dio undisono tra le ipotesi seguite per l’di Giuseppe Fiorillo, il giovane di 19 anni ammazzato con dieci colpi di pistola nel quartiere di Secondigliano a. Forse due i sicari che lo hanno ammazzato. Il suo corpo è stato trovato a terra in via dell’Arco, davanti ad un circolo ricreativo. Con lui potrebbero esserci state due persone fino a pochi momenti prima dell’agguato. Niente testimoni nè telecamere di sorveglianza in zona: di qui i molti interrogativi e la difficoltà di fare luce su quanto accaduto. Fiorillo aveva qualche precedente perma non risulta affiliato a clan. Dopo gli attentati e un– di un altro giovane, ...

Advertising

anteprima24 : ** Un #Omicidio e due ferimenti in poche ore a ##Napoli: guerra di droga o regolamento di conti **… - IlFattoNisseno : Prima la rissa a Terrasini, poi l’agguato a Cinisi: indagini sul tentato omicidio di due fratelli - BenettiniIlaria : @cripto2001 @Teresatherry0 Te sai cosa è invece il tentato omicidio? Io figlio di una mia ex collega è rimasto 1 or… - LelloSpin : RT @RaiTre: #UnGiornoinPretura ripercorre le vicende giudiziarie di Giuseppe Piccolomo, incriminato per l’omicidio della moglie. Le due fig… - Tp24it : Omicidio Loria, interrogatorio per due dei tre romeni in carcere. Rissa nata a seguito di minacce e insulti… -