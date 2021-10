Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale lunedì 11 ottobre Buongiorno redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’attacco Alla CGIL Landini Abbiamo sconfitto il fascismo non ci fanno paura oggi camere di lavoro aperte in tutta Italia sabato 16 ottobre una grande manifestazione Nazionale antifascista hanno annunciato cgil-cisl-uil e 12 persone arrestate nella capitale dopo gli scontri tra loro anche fiore Castellino leader di Forza Nuova Porta Nuova ci sono le premesse per lo scioglimento ma loro rispondono continueremo tra gli arrestati Come dicevamo anche i leader di Forza Nuova Castellini fiore il PD chiede lo scioglimento del Movimento per Giuseppe Conte ci sono le condizioni per farlo per Letta tutte queste nato perché ci sono ambiguità e si liscia il pelo a questa ambiguità ha detto sta montando un clima che non può esserenessuna maniera un attacco alla democrazia ...