The Good Doctor arriva su Rai2, ma novità shock per Shaun (Di lunedì 11 ottobre 2021) The Good Doctor ritorna su Rai 2 con la quarta stagione, dopo una lunghissima pausa durata mesi; novità shock per Shaun. Anticipazioni per i nuovi episodi.Riparte su Rai 2 la messa in onda della quarta stagione di The Good Doctor, apprezzatissima serie statunitense in onda su ABC e creata nel 2017 da David Shore sull’omonima serie sud-coreana. Dopo una pausa durata ben sette mesi, i nuovi episodi sono finalmente pronti ad arrivare in chiaro sulla Rai; l’appuntamento è fissato per il 14 ottobre, alle 21:25 circa, con l’undicesimo episodio intitolato Un briciolo di follia. novità shock attendono uno dei personaggi, Shaun. The Good Doctor, anticipazioni ... Leggi su formatonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Theritorna su Rai 2 con la quarta stagione, dopo una lunghissima pausa durata mesi;per. Anticipazioni per i nuovi episodi.Riparte su Rai 2 la messa in onda della quarta stagione di The, apprezzatissima serie statunitense in onda su ABC e creata nel 2017 da David Shore sull’omonima serie sud-coreana. Dopo una pausa durata ben sette mesi, i nuovi episodi sono finalmente pronti adre in chiaro sulla Rai; l’appuntamento è fissato per il 14 ottobre, alle 21:25 circa, con l’undicesimo episodio intitolato Un briciolo di follia.attendono uno dei personaggi,. The, anticipazioni ...

Advertising

6dimattina_ : @geenaonfire Io ormai rassegnata al fatto che andrò all’inferno per eterna indecisione come Chidi in the good place - Of_the_gooD : Landini che dice che la vicinanza mostrata dal governo non era affatto scontata dopo che per anni i sindacati hanno… - Of_the_gooD : @AleGuerani @maurovanetti @fantprecario @GiulioFichel @lutherblister @linettitudine Non dico che i sindacati debban… - Of_the_gooD : @GioB1974 @AleGuerani Dovete capirlo: come Jacoboni con la sparizione del M5S non ha più un nemico e sta cercando d… - MenoStato : RT @threadreaderapp: @MenoStato Bonjour, the unroll you asked for: [THREAD] Di diritti, salute, libertà, lavoro e del risolvere i… https://… -