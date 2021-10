Terribile tragedia sullo scuolabus: morti 5 bambini delle elementari e diversi feriti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Drammatico incidente stradale questa mattina, 11 ottobre, in Turchia. Cinque alunni di scuole elementari sono morti e altri cinque sono rimasti feriti in un incidente stradale mentre si trovavano a bordo del minibus che li stava portando a scuola, secondo quanto riportato dall'agenzia Anadolu. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 nei pressi del villaggio di Çata??l nella provincia anatolica di Afyonkarahisar. Stando alle prime ricostruzioni l'autista del mezzo avrebbe perso il controllo in una strada sterrata, finendo contro il tronco di un albero. Il tetto del pulmino è andato in frantumi per la forza dell'impatto. Hürriyet riporta che uno dei giovani a bordo, Arda Berk Demirel, rimasto leggermente ferito, avrebbe percorso circa 2 chilometri fino al villaggio più vicino per dare l'allarme. Tra le vittime ci sarebbe ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021) Drammatico incidente stradale questa mattina, 11 ottobre, in Turchia. Cinque alunni di scuolesonoe altri cinque sono rimastiin un incidente stradale mentre si trovavano a bordo del minibus che li stava portando a scuola, secondo quanto riportato dall'agenzia Anadolu. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 nei pressi del villaggio di Çata??l nella provincia anatolica di Afyonkarahisar. Stando alle prime ricostruzioni l'autista del mezzo avrebbe perso il controllo in una strada sterrata, finendo contro il tronco di un albero. Il tetto del pulmino è andato in frantumi per la forza dell'impatto. Hürriyet riporta che uno dei giovani a bordo, Arda Berk Demirel, rimasto leggermente ferito, avrebbe percorso circa 2 chilometri fino al villaggio più vicino per dare l'allarme. Tra le vittime ci sarebbe ...

Advertising

profzuckerman : Ho amato alla follia Riot Act dei @PearlJam uscito dopo la terribile tragedia del concerto di Roskilde, ma era un p… - Frankhell76 : @cgilnazionale Che danni hanno fatto esattamente durante la terribile tragedia? Non avranno mica rotto la serratura della porta, eh? - Martinandenna : RT @pdfvg: Oggi 58° anniversario della tragedia del #Vajont: 1910 vittime innocenti, spazzate via da un’onda in pochi minuti. Pochi minuti… - loZibbo : RT @marcopalears: il #Vajont fu una tragedia terribile e oggi guarderò per la ventesima volta il meraviglioso spettacolo di Paolini. Se non… - luciodigaetano : RT @amagnx: @luciodigaetano Se c’è un aspetto positivo nella terribile tragedia del COVID è di aver reso visibili gli idioti (di qualunque… -