Sergio Castellitto al Sud: "Sarò il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per onorare i 40 anni della strage di Via Carini in cui persero la vita in un agguato organizzato da 'Cosa Nostra' il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie, Emanuela Setti Carraro, e l'agente della scorta, Domenico Russo, la Rai Fiction ha dato il via alle riprese di una nuova miniserie interamente dedicata alla figura del Generale interpretato da Sergio Castellitto. La fiction andrà in onda nel 2022. Palermo sarà la città a fare da sfondo alle riprese della nuova fiction Rai dedicata alla figura del Generale Carlo Dalla Chiesa, immersa nel clima di terrore che vi regnò negli anni 80': dopo le prime due serie dedicate alla figura del Generale ('Cento giorni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Per onorare i 40 anni della strage di Via Carini in cui persero la vita in un agguato organizzato da 'Cosa Nostra' il, sua moglie, Emanuela Setti Carraro, e l'agente della scorta, Domenico Russo, la Rai Fiction ha dato il via alle riprese di una nuova miniserie interamente dedicata alla figura delinterpretato da. La fiction andrà in onda nel 2022. Palermo sarà la città a fare da sfondo alle riprese della nuova fiction Rai dedicata alla figura del, immersa nel clima di terrore che vi regnò negli anni 80': dopo le prime due serie dedicate alla figura del('Cento giorni ...

Advertising

mediterranew : Sergio Castellitto in “Il materiale emotivo”... - sancris_pino : @Maruzzella8720 Antonio Hopkins Nicola Favino Sean Connery Seann Penn Jack Nicholson Sergio Castellitto, e non so p… - LAST_TIME_DEALS : Enzo Ferrari di Carlo Carlei con Sergio Castellitto - 01Distribution : Vincenzo vive per sua figlia, ma la vita potrebbe riservargli nuove sorprese. #IlMaterialeEmotivo è il nuovo film d… - MazzaliVanna : RT @RaiRadio2: «Per scelta ho deciso di non essere social. L'unico profilo che ho è questo bel naso che mi fa lavorare da 40 anni!» Sergio… -