Scuola: Guzzetta, 'si esonerino studenti da obbligo Green pass in attività curriculari esterne' (2) (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Il problema è risolvibile anche in via interpretativa - spiega - La norma che esonera gli alunni dal Green pass nell'ambito delle attività formative scolastiche è una norma speciale perché riguarda solo quei soggetti, rispetto alla generalità di tutti, che devono avere il Green pass. Le disposizioni preliminari al Codice civile, articolo 14, stabiliscono che una norma speciale deroga e prevale su quella generale. Dunque, dovrebbe prevalere la norma speciale, esonerando gli alunni dal Green pass, in ogni luogo in cui si svolgono attività formative curriculari. Ciò detto, è auspicabile che il Governo intervenga normativamente e definitivamente a chiarire queste incongruenze, tanto più che - ammonisce il Costituzionalista - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Il problema è risolvibile anche in via interpretativa - spiega - La norma che esonera gli alunni dalnell'ambito delleformative scolastiche è una norma speciale perché riguarda solo quei soggetti, rispetto alla generalità di tutti, che devono avere il. Le disposizioni preliminari al Codice civile, articolo 14, stabiliscono che una norma speciale deroga e prevale su quella generale. Dunque, dovrebbe prevalere la norma speciale, esonerando gli alunni dal, in ogni luogo in cui si svolgonoformative. Ciò detto, è auspicabile che il Governo intervenga normativamente e definitivamente a chiarire queste incongruenze, tanto più che - ammonisce il Costituzionalista - ...

