Ranieri: "Napoli ambiente meraviglioso per vincere. Juve? Allegri può tutto" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la grande annata con la Sampdoria e l'addio ai blucerchiati, Claudio Ranieri ha accettato una nuova sfida: è tornato in Premier League per allenare il Watford. Il tecnico romano, però, osserva ancora con molta passione la Serie A e ha le idee molto chiare sulla lotta allo Scudetto: il Napoli c'è ma la Juventus può rimontare. Ranieri Napoli Serie ARanieri: "Scudetto? Il Napoli non deve abbattersi. La Juve può tutto" Ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Claudio Ranieri ha parlato della lotta Scudetto in Serie A che vede momentaneamente il Napoli avvantaggiato. L'ex tecnico della Sampdoria ha le idee molto chiare sulle possibilità di vittoria finale. "Il Napoli ha iniziato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo la grande annata con la Sampdoria e l'addio ai blucerchiati, Claudioha accettato una nuova sfida: è tornato in Premier League per allenare il Watford. Il tecnico romano, però, osserva ancora con molta passione la Serie A e ha le idee molto chiare sulla lotta allo Scudetto: ilc'è ma lantus può rimontare.Serie A: "Scudetto? Ilnon deve abbattersi. Lapuò" Ai microfoni di Radio Anch'Io Sport, Claudioha parlato della lotta Scudetto in Serie A che vede momentaneamente ilavvantaggiato. L'ex tecnico della Sampdoria ha le idee molto chiare sulle possibilità di vittoria finale. "Ilha iniziato ...

