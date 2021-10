Raimondo Todaro si esibisce in una sensuale samba ad Amici VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) LadiNella puntata di21 andata in onda oggi, il ballerino di latino-americano Mattia ha dovuto affrontare una sfida per via di un provvedimento disciplinare. La sfida, avvenuta constro la ballerina di hip hop Claudia, è stata votata dai professori e l’allievo della scuola l’ha vinta. Ma siccome il suo L'articolo proviene da Novella 2000.

In onda eccezionalmente di lunedì, la puntata di Amici21 , è iniziata con la sfida di Mattia. Il giovane ballerino nel team della squadra di, a seguito di un provvedimento disciplinare, era stato messo in sfida. Una sfida che il giovane, giudicato dai tre giudici interni della scuola - tra cui il suo stesso insegnante - è ...Spronato da Maria De Filippi,, ad Amici 21 , ha dimostrato, prima che ballasse il suo allievo, il samba.ha sostituito così la dimostrazione di Umberto e lasciato tutti di stucco. Il neo maestro di ballo ha ...Oggi 11 Ottobre è andata in onda la puntata di Amici di Maria de Filippi. Volete conoscere chi ha ricevuto la maglia sospesa? scopriamolo.Amici 21, Mattia Zenzola ottiene la maglia. Raimondo Todaro sottolinea: "Per il potenziale che ha non mi accontento" Nel corso della nuova puntata di ...