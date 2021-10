Questi filtri proteggono dal Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) I filtri antiparticelle ad alta efficienza e la sterilizzazione con raggi ultravioletti rimuovono efficacemente dall'aria il Covid, secondo il primo studio su Questi dispositivi condotto nel mondo reale e non in condizioni di laboratorio. La nuova ricerca preliminare, apparsa in prepubblicazione su MedRxiv, è stata realizzata in alcuni reparti ospedalieri per pazienti Covid da ricercatori dei Cambridge University Hospitals e altri dell'ateneo britannico: ha dimostrato come la filtrazione dell'aria con dispositivi Hepa, acronimo di High Efficiency Particles Filters, e UV sia molto efficace nel ridurre la circolazione del coronavirus nell’aria. Lo studio conferma quanto avevano rilevato altri ricercatori nei mesi scorsi, che avevano però condotto gli esami in un ambiente controllato e non in condizioni reali come le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Iantiparticelle ad alta efficienza e la sterilizzazione con raggi ultravioletti rimuovono efficacemente dall'aria il, secondo il primo studio sudispositivi condotto nel mondo reale e non in condizioni di laboratorio. La nuova ricerca preliminare, apparsa in prepubblicazione su MedRxiv, è stata realizzata in alcuni reparti ospedalieri per pazientida ricercatori dei Cambridge University Hospitals e altri dell'ateneo britannico: ha dimostrato come la filtrazione dell'aria con dispositivi Hepa, acronimo di High Efficiency Particles Filters, e UV sia molto efficace nel ridurre la circolazione del coronavirus nell’aria. Lo studio conferma quanto avevano rilevato altri ricercatori nei mesi scorsi, che avevano però condotto gli esami in un ambiente controllato e non in condizioni reali come le ...

