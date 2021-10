Pillola anti Covid, Merck chiede via libera a Fda (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Pillola antivirale contro il Covid di Merck arriva sulla scrivania della Fda. Ad annunciarlo è l’azienda Usa insieme a Ridgeback Biotherapeutics, con cui è stato sviluppato il farmaco: “Oggi abbiamo presentato una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza alla statunitense Fda per il nostro trattamento antivirale orale per Covid-19”, comunicano. Molnupiravir viene proposto per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato negli adulti a rischio di progressione verso forme gravi e ricovero. “Se autorizzato, potrebbe essere il primo farmaco antivirale orale per il trattamento” della malattia causata dal coronavirus Sars-CoV-2, sottolineano in una nota le due aziende, che aggiungono di essere impegnare a lavorare “attivamente con le agenzie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lavirale contro ildiarriva sulla scrivania della Fda. Ad annunciarlo è l’azienda Usa insieme a Ridgeback Biotherapeutics, con cui è stato sviluppato il farmaco: “Oggi abbiamo presentato una domanda di autorizzazione all’uso di emergenza alla statunitense Fda per il nostro trattamentovirale orale per-19”, comunicano. Molnupiravir viene proposto per il trattamento di-19 da lieve a moderato negli adulti a rischio di progressione verso forme gravi e ricovero. “Se autorizzato, potrebbe essere il primo farmacovirale orale per il trattamento” della malattia causata dal coronavirus Sars-CoV-2, sottolineano in una nota le due aziende, che aggiungono di essere impegnare a lavorare “attivamente con le agenzie ...

