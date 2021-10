Nove prigionieri palestinesi in sciopero della fame, due in gravi condizioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è anche Zakaria Zubeidi tra i prigionieri politici palestinesi in sciopero della fame nelle carceri israeliane. L’ex comandante a Jenin delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa (Fatah), protesta per l’isolamento totale in cui viene tenuto da quando, il mese scorso, è stato catturato dalla polizia israeliana dopo essere evaso, assieme ad altri cinque detenuti, dal carcere di massima sicurezza di Gilboa. Ma a far notizia in queste ore, con un inevitabile aumento della tensione tra i prigionieri politici e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 11 ottobre 2021) C’è anche Zakaria Zubeidi tra ipoliticiinnelle carceri israeliane. L’ex comandante a Jenin delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa (Fatah), protesta per l’isolamento totale in cui viene tenuto da quando, il mese scorso, è stato catturato dalla polizia israeliana dopo essere evaso, assieme ad altri cinque detenuti, dal carcere di massima sicurezza di Gilboa. Ma a far notizia in queste ore, con un inevitabile aumentotensione tra ipolitici e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

