Nations League:'Gol Mbappé irregolare', la Spagna non ci sta (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Spagna non ci sta, quel gol di Mbappé "andava annullato". Il giorno dopo il ko con la Francia nella finalissima della Nations League la stampa iberica si schiera compatta contro la decisione dell'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lanon ci sta, quel gol di"andava annullato". Il giorno dopo il ko con la Francia nella finalissima dellala stampa iberica si schiera compatta contro la decisione dell'...

Al centro di tutto c'è Pogba, la Francia nelle mani del Polpo Paul ... tra leader storici e la chiave Theo Hernandez Spagna - Francia 1 - 2, Benzema e Mbappé regalano la Nations League ai Bleus Spagna - Francia vale la Nations League. Luis Enrique: "Loro favoriti, come ...

Albo d'Oro UEFA Nations League | UEFA Nations League UEFA.com Nations League: Spagna-Francia 1-2 | Udinese Blog LA PARTITA. Sono i Campioni del Mondo in carica a raccogliere l'eredità di CR7 e compagni, conquistando la Nations League 2021. Ct: Deschamps 6,5. Arbitro: Taylor. Marcatori: 19' st Oyarzabal (S), 21' ...

Nations League, l'Italia supera il Belgio e chiude terza Poco dopo Castagne atterra Chiesa in area e Berardi mette a segno il rigore del 2-0. Un risultato che regala a Mancini il terzo posto in Nations League e, soprattutto, la soddisfazione di aver ritrova ...

