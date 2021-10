Milano, sparatoria a Buccinasco: un 60enne in gravi condizioni. Colpito alla testa e al volto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo 60 anni è stato ferito gravemente da colpi d’arma da fuoco sparati a Buccinasco, comune a pochi chilometri da Milano. Secondo quanto comunicato dall’Areu, l’uomo è stato ferito alla testa, al volto e alla spalla ed è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 10 in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo 60 anni è stato ferito gravemente da colpi d’arma da fuoco sparati a, comune a pochi chilometri da. Secondo quanto comunicato dall’Areu, l’uomo è stato ferito, alsped è stato trasportato in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Rozzano. Laè avvenuta poco dopo le 10 in via della Costituzione, all’incrocio con via Rodolfo Morandi. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Mterryf1 : RT @SkyTG24: Buccinasco, uomo ferito gravemente in una sparatoria - discoradioIT : Sparatoria a #Buccinasco: un ferito gravissimo - leggoit : #milano choc, sparatoria in strada in pieno giorno: gravissimo un uomo di 60 anni - SkyTG24 : Buccinasco, uomo ferito gravemente in una sparatoria - libero_it : #Sparatoria nell’#hinterland di #Milano: l'uomo colpito è molto grave. -