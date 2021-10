Maneskin, nessun concerto nel 2021: date rinviate (Di lunedì 11 ottobre 2021) nessun concerto dei Maneskin nel 2021 . La pandemia da coronavirus sta allentando la presa, ma la situazione non è ancora così tranquilla da poter giustificare un ritorno ai grandi concerti live. Gli ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 11 ottobre 2021)deinel. La pandemia da coronavirus sta allentando la presa, ma la situazione non è ancora così tranquilla da poter giustificare un ritorno ai grandi concerti live. Gli ...

Advertising

zazoomblog : Maneskin nessun concerto nel 2021: date rinviate - #Maneskin #nessun #concerto #2021: - qn_giorno : Maneskin, nessun concerto nel 2021: date rinviate - SalvazSara : RT @escitalia: #FrancescaMichielin: nessun consiglio per #Maneskin, è bellissimo fare #Eurovision, è un momento di follia! #ErmalMeta: An… - Tiddiv : Alla data non andrei a nessun concerto di quanto presentato. E sono andata da Noemi, dai Maneskin, Anastasio e pure i Bowland. #XF2021 - nariblessyah : Mi piace come state ad insultare i maneskin per essersi venduti per sessualizzarsi per aver sacrificato tutto in no… -