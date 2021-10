La whistleblower di Facebook dovrà parlare davanti anche al Parlamento britannico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mark Zuckerberg le ha definite «accuse illogiche», ma ora il “caso Facebook” varca i confini degli Stati Uniti e viaggia oltreoceano. Il prossimo 25 ottobre, infatti, Frances Haugen – la whistleblower che ha denunciato Menlo Park di mettere il profitto davanti alla salute mentale degli utenti, consapevolmente – comparirà anche davanti al Parlamento britannico per raccontare la sua versione dei fatti. Come già accaduto la scorsa settimana al Senato USA. LEGGI anche > La whistleblower di Facebook al Senato: «Ha ripetutamente preferito i suoi profitti alla nostra sicurezza» La donna è stata convocata dalla Commissione per la legge sulla sicurezza online britannica proprio in relazione alle sue dichiarazioni e ai ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Mark Zuckerberg le ha definite «accuse illogiche», ma ora il “caso” varca i confini degli Stati Uniti e viaggia oltreoceano. Il prossimo 25 ottobre, infatti, Frances Haugen – lache ha denunciato Menlo Park di mettere il profittoalla salute mentale degli utenti, consapevolmente – compariràalper raccontare la sua versione dei fatti. Come già accaduto la scorsa settimana al Senato USA. LEGGI> Ladial Senato: «Ha ripetutamente preferito i suoi profitti alla nostra sicurezza» La donna è stata convocata dalla Commissione per la legge sulla sicurezza online britannica proprio in relazione alle sue dichiarazioni e ai ...

