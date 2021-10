La strada dei valori assoluti conduce a conflitti sempre più irrisolvibili (Di lunedì 11 ottobre 2021) Del tutto inaccettabili sono gli atti di violenza che hanno caratterizzato la manifestazione romana di sabato scorso contro il Green Pass, a partire naturalmente dall’assalto alla sede della CGIL. Ed è inquietante la presenza, in tale contesto, di movimenti di ispirazione fascista che agiscono – e non è la prima volta – violando apertamente i principi costituzionali. Una riflessione sulla legittimità politica di tali movimenti, nel quadro di una democrazia liberale come è quella incarnata dalla nostra forma repubblicana, non può senz’altro essere rinviata. Per altro verso, s’impone anche una riflessione sulle cause più profonde delle tensioni sociali che la crisi pandemica ha scatenato e che, in questa come in altre occasioni, sono state cavalcate da forze antidemocratiche. Bisognerebbe infatti soffermarsi sugli atteggiamenti, individuali e collettivi, che favoriscono tali tensioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Del tutto inaccettabili sono gli atti di violenza che hanno caratterizzato la manifestazione romana di sabato scorso contro il Green Pass, a partire naturalmente dall’assalto alla sede della CGIL. Ed è inquietante la presenza, in tale contesto, di movimenti di ispirazione fascista che agiscono – e non è la prima volta – violando apertamente i principi costituzionali. Una riflessione sulla legittimità politica di tali movimenti, nel quadro di una democrazia liberale come è quella incarnata dalla nostra forma repubblicana, non può senz’altro essere rinviata. Per altro verso, s’impone anche una riflessione sulle cause più profonde delle tensioni sociali che la crisi pandemica ha scatenato e che, in questa come in altre occasioni, sono state cavalcate da forze antidemocratiche. Bisognerebbe infatti soffermarsi sugli atteggiamenti, individuali e collettivi, che favoriscono tali tensioni ...

