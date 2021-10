Juventus | Ulivieri | “Tecnico ideale? Un mix tra Max e Mou”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Renzo, presidente dell’AIA (Associazione Italiana Allenatori), ha rilasciato un’interessante intervista pubblicata questa mattina da Tutto Sport. L’allenatore della squadra femminile del Pontedera, durante l’intervista, ha messo a confronto Allegri e Mourinho che si sfideranno in campionato nella prossima giornata. Il confronto: Max o Mou? “Mou è Mou e Max è Max. Sono personaggi unici, autentici. José adesso sembra più calmo e tranquillo. Allegri invece è ringiovanito e ha dato spazio ai giovani. Come quando ha iniziato ad allenare si trova per le mani una squadra da costruire e correggere più che gestire. Di Max apprezzo la pazienza. Senza di quella, vista la difficile partenza in campionato, rischi di mandare all’aria una stagione già prima del giro di boa. Mourinho è stato fenomenale non soltanto con la squadra, ma anche nell’entrare in sintonia con ...