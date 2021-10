Hawaii, terremoto di magnitudo 6.2: no rischio tsunami (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due scosse di terremoto, di magnitudo 6.1 e 6.2, si sono registrate al largo delle isole delle Hawaii, a sud di Big Island. Lo rende noto l’US Geological Survey, spiegando che il primo sisma si registrato a circa 17 miglia a sud della punta meridionale della Big Island. Un secondo terremoto, di magnitudo 6.2, si è registrato circa 20 minuti dopo nella stessa zona. Quasi duemila i residenti che hanno riferito di aver avvertito il terremoto, come riporta Usa Today. Non sono stati segnalati feriti. Il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha affermato che non vi è alcuna minaccia di tsunami conseguente ai terremoti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Due scosse di, di6.1 e 6.2, si sono registrate al largo delle isole delle, a sud di Big Island. Lo rende noto l’US Geological Survey, spiegando che il primo sisma si registrato a circa 17 miglia a sud della punta meridionale della Big Island. Un secondo, di6.2, si è registrato circa 20 minuti dopo nella stessa zona. Quasi duemila i residenti che hanno riferito di aver avvertito il, come riporta Usa Today. Non sono stati segnalati feriti. Il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha affermato che non vi è alcuna minaccia diconseguente ai terremoti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

