GTA: in arrivo un pacchetto con tre remastered storiche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Se l'arrivo di un nuovo capitolo di GTA sembra essere ancora lontano, nonostante le indiscrezioni di cui avevamo parlato mesi fa, Rockstar Games ha però annunciato via Twitter l'arrivo di un nuovo prodotto per la serie. L'azienda videoludica sta infatti lavorando alla remastered di non uno, non due, ma ben tre capitoli GTA. pic.twitter.com/AMKIJGLjrF— Rockstar Games (@RockstarGames) October 8, 2021 Il GTA per nostalgici Si chiama Grand Theft Auto: The Trilogy – remastered Edition e comprenderà ben tre giochi della celebre serie. Stiamo parlando di GTA 3, Vice City e San Andreas. Rockstar cerca quindi di mettere una pezza alla delusione dei fan, che da anni ormai aspettano di ricevere notizie sul sesto capitolo, lanciando un prodotto più nostalgico. Al momento la remastered non ha ancora una ...

