Elio Pandolfi morto | l' attore aveva 95 anni

È morto questa notte nella sua casa romana l'attore. Aveva 95 anni. Grande attore, cantante e doppiatore italiano, tra i tanti lavori il doppiaggio di vari personaggi del film 8½ di Federico Fellini.L'attoreè morto questa notte nella sua casa romana. Aveva 95 anni. Nato a Roma il 17 giugno del 1926 da una famiglia numerosa,ha svolto una intensa attività nel teatro di prosa , oltre ...(ANSA) - ROMA, 11 OTT - E' morto questa notte nella sua casa romana l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. Lo apprende l'ANSA da fonti della famiglia. Attore, doppiatore, cantante, Elio Pandolfi, era ...Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, debuttò a Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in «Les malheurs d’Orphée» di Milhaud. Lavorò molto per la tv e come doppiatore ...