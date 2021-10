Edison e Michelin insieme per la sostenibilità (Di lunedì 11 ottobre 2021) Edison e Michelin Italiana hanno sottoscritto un accordo pluriennale per l’efficientamento energetico, la sostenibilità ambientale e la riduzione del carbon footprint dello stabilimento Michelin di Cuneo, grazie alla realizzazione di impianti per la produzione di energia a basso impatto ambientale ed energia da fonti rinnovabili. Lo stabilimento di Cuneo è il più grande sito produttivo in Europa occidentale di Michelin, con una capacità produttiva installata di 13 milioni di pneumatici per vetture all’anno. “Siamo molto lieti di annunciare questa collaborazione con Michelin Italiana che ha scelto Edison come partner per la sostenibilità della propria produzione in Italia – dichiara Giovanni Brianza, Executive Vice President servizi energetici e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)Italiana hanno sottoscritto un accordo pluriennale per l’efficientamento energetico, laambientale e la riduzione del carbon footprint dello stabilimentodi Cuneo, grazie alla realizzazione di impianti per la produzione di energia a basso impatto ambientale ed energia da fonti rinnovabili. Lo stabilimento di Cuneo è il più grande sito produttivo in Europa occidentale di, con una capacità produttiva installata di 13 milioni di pneumatici per vetture all’anno. “Siamo molto lieti di annunciare questa collaborazione conItaliana che ha sceltocome partner per ladella propria produzione in Italia – dichiara Giovanni Brianza, Executive Vice President servizi energetici e ...

