Draghi e Landini, abbraccio e stretta di mano alla sede Cgil (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi si è recato nella sede nazionale della Cgil , finita sabato scorso nel mirino dei violenti. Ad attenderlo il segretario del sindacato, Maurizio Landini, che ha accolto il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il premier Mariosi è recato nellanazionale della, finita sabato scorso nel mirino dei violenti. Ad attenderlo il segretario del sindacato, Maurizio, che ha accolto il ...

Advertising

repubblica : Violenza No Vax, Landini: 'Assalto alla Cgil squadrismo fascista'. Draghi: 'Inaccettabile intimidazione'. La condan… - FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato oggi al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini,… - Agenzia_Ansa : Attaccata la sede della Cgil a Roma durante il Corteo dei No pass. Il segretario generale Maurizio Landini: 'Atto d… - FraLauricella : RT @Radio1Rai: Il premier #Draghi ha visitato la sede della #Cgil a Roma. L’abbraccio con il segretario #Landini. Paola Nania #Gr1 https://… - DipRoss : Oggi #Draghi è andato ad esprimere solidarietà a #Landini per la grave irruzione nella sede della #CGL.. #Landini r… -