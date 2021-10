Assalto Cgil, Salvini: 'Aggressioni a Lega non hanno stessa solidarietà' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteo Salvini è tornato sull'Assalto alla Cgil di sabato a Roma. 'Noi condanniamo sempre ogni tipo di violenza essendone vittima settimanalmente. La violenza non è mai giustificata, gli assalti ai ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Matteoè tornato sull'alladi sabato a Roma. 'Noi condanniamo sempre ogni tipo di violenza essendone vittima settimanalmente. La violenza non è mai giustificata, gli assalti ai ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - CiaCecy : RT @fabcet: Mai cominciata la solidarieta' alla CGIL. Una non trova la matrice l'altro ieri ha visto i palloncini in piazza. Salvini dise… - Venere781 : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… -