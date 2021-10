Argentina, Lautaro titolare e a segno nel 3-0 all’Uruguay. Il problema fisico è superato (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’Argentina ha travolto 3-0 l’Uruguay nella notte, nella gara di Qualificazione ai Mondiali per il Sud America. Gara superba della compagine di Scaloni che ha giocato in maniera perfetta, senza dare spazio agli avversari. Di Messi, Lautaro Martinez e De Paul le reti per la formazione Argentina. Lautaro ha giocato 65 minuti, partendo da titolare e sostituito poi dal compagno interista Correa. Per “Il Toro”, oltre al gol, ottime impressioni, giocate importanti al fianco di Messi. Sintomo che il problemino muscolare accusato la scorsa settimana è alle spalle e anche l’Inter può sorridere in vista della ripresa del campionato. Foto: Twitter Seleccion Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ha travolto 3-0 l’Uruguay nella notte, nella gara di Qualificazione ai Mondiali per il Sud America. Gara superba della compagine di Scaloni che ha giocato in maniera perfetta, senza dare spazio agli avversari. Di Messi,Martinez e De Paul le reti per la formazioneha giocato 65 minuti, partendo dae sostituito poi dal compagno interista Correa. Per “Il Toro”, oltre al gol, ottime impressioni, giocate importanti al fianco di Messi. Sintomo che il problemino muscolare accusato la scorsa settimana è alle spalle e anche l’Inter può sorridere in vista della ripresa del campionato. Foto: Twitter SeleccionL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

