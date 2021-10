Alba Parietti ricorda l’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea nell’anniversario della morte (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alba Parietti ha ricordato con due post su Instagram l’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea nel primo anniversario della sua morte. L’uomo, discendente dei Florio e figlio di Arabella Salviati, è morto un anno fa all’età di 74 anni per un male incurabile. Alba Parietti, i post su Instagram per l’ex Giuseppe Lanza di Scalea nell’anniversario della morte Dalla morte di Giuseppe Lanza di Scalea, Alba Parietti ha pubblicato numerosi post su Instagram per ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)hato con due post su Instagramdinel primo anniversariosua. L’uomo, discendente dei Florio e figlio di Arabella Salviati, è morto un anno fa all’età di 74 anni per un male incurabile., i post su Instagram perdiDalladidiha pubblicato numerosi post su Instagram per ...

