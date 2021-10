A Card, Angrist e Imbens il Premio Nobel per l’Economia 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stoccolma – Il Premio Nobel per l’Economia 2021, attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David Card “per i suoi contributi empirici all’Economia del lavoro”, mentre per l’altra metà è diviso fra l’americano Joshua D. Angrist del Massachusetts Institute of Technology e all’olandese Guido W. Imbens della Stanford University, per “i contributi metodologici all’analisi delle relazioni causa effetto”. Il Nobel per l’Economia 2021 assegnato al 65enne canadese David Card, al 61enne americano Joshua Angrist e al 58enne olandese Guido Imbens è basato su ricerche che “ci hanno fornito nuove informazioni sul mercato del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stoccolma – Ilper, attribuito dalla banca centrale di Svezia, è stato assegnato per metà al canadese David“per i suoi contributi empirici aldel lavoro”, mentre per l’altra metà è diviso fra l’americano Joshua D.del Massachusetts Institute of Technology e all’olandese Guido W.della Stanford University, per “i contributi metodologici all’analisi delle relazioni causa effetto”. Ilperassegnato al 65enne canadese David, al 61enne americano Joshuae al 58enne olandese Guidoè basato su ricerche che “ci hanno fornito nuove informazioni sul mercato del ...

