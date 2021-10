Spagna-Francia, le formazioni ufficiali (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ tutto pronto per Spagna-Francia, finalissima della UEFA Nations League 2021, ecco i 22 calciatori scelti dai rispettivi tecnici per scendere in campo a San Siro: Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Èric García, Marcos Alonso; Rodri, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzábal. Ct: Luis Enrique. Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembé; Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps. Foto: Twitter UEFA Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ tutto pronto per, finalissima della UEFA Nations League 2021, ecco i 22 calciatori scelti dai rispettivi tecnici per scendere in campo a San Siro:(4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Èric García, Marcos Alonso; Rodri, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzábal. Ct: Luis Enrique.(3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembé; Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. All. Deschamps. Foto: Twitter UEFA Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - LauraGaravini : Un euro in cultura è un euro in sicurezza.E' stato il nostro modello con Governo @Renzi. 5 anni dopo,continua a fun… - CalcioPillole : Tutto pronto a San Siro per la finale di #NationsLeague tra #SpagnaFrancia. Ecco le scelte di formazione da parte d… - Ashwin62988967 : RT @DiMarzio: Le scelte di #LuisEnrique e #Deschamps per la finale di #NationsLeague -