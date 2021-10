Shoah | Michetti | Mi scuso per aver ferito i sentimenti della Comunità Ebraica

Advertising

"Mi dispiace di aver ferito i sentimenti della Comunità ebraica" Il candidato sindaco del centrodestra per Roma Enricosi scusa per quanto scritto in un articolo sulladell'anno scorso. " Mi scuso sinceramente per aver ferito i sentimenti della Comunità Ebraica , che come tutti gli italiani apprezzo e ...era finito nella bufera per un articolo del 19 febbraio 2020, pubblicato sul sito di Radio Radio, in cui scriveva: 'Ogni anno si girano e si finanziano 40 film sulla, viaggi della ...«Massimo rispetto per chi è stato trucidato da barbari assassini ma perché la stessa pietà non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe» scriveva Enrico Michetti ..."Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale, mi rendo conto che in quell'articolo ho utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi ...