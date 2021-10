Shannen Doherty pubblica una foto in lacrime: “Il giorno in cui ho deciso di radermi la testa” (Di domenica 10 ottobre 2021) Shannen Doherty torna a parlare sui social, raccontando uno dei momenti più dolorosi della sua battaglia contro il cancro. Con un post in cui si mostra in lacrime parla del momento in cui ha deciso, una volta iniziata la chemioterapia, di radersi totalmente i capelli dopo aver provato a salvarli. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 10 ottobre 2021)torna a parlare sui social, raccontando uno dei momenti più dolorosi della sua battaglia contro il cancro. Con un post in cui si mostra inparla del momento in cui ha, una volta iniziata la chemioterapia, di radersi totalmente i capelli dopo aver provato a salvarli. L'articolo proviene da City Roma News.

