Pallanuoto, Champions League 2021-2022: l’RN Savona pareggia ad un secondo dalla fine e passa il turno! (Di domenica 10 ottobre 2021) Mattinata ricca di emozioni per l’RN Savona in Ungheria. La compagine ligure, impegnata nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto 2021-2022, è stata prima impegnata nel suo terzo incontro, nel quale, in modo rocambolesco, è riuscita ad agguantare il terzo pareggio in tre uscite impattando sull’11-11 con lo Jadran Herceg Novi. Successivamente bisognava stare a guardare e sperare. Nell’ultimo incontro del raggruppamento i padroni di casa dello Sznolok hanno fatto il favore alla compagine italiana, vincendo di misura sul Vouliagmeni e facendo strappare il pass alla banda di Angelini. Nel proprio match, contro i montenegrini, Rizzo e compagni hanno sentito la stanchezza di questa tre giorni ed anche la tensione. Con orgoglio però sono riusciti a rimontare ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Mattinata ricca di emozioni perin Ungheria. La compagine ligure, impegnata nel girone preliminare delladi, è stata prima impegnata nel suo terzo incontro, nel quale, in modo rocambolesco, è riuscita ad agguantare il terzo pareggio in tre uscite impattando sull’11-11 con lo Jadran Herceg Novi. Successivamente bisognava stare a guardare e sperare. Nell’ultimo incontro del raggruppamento i padroni di casa dello Sznolok hanno fatto il favore alla compagine italiana, vincendo di misura sul Vouliagmeni e facendo strappare il pass alla banda di Angelini. Nel proprio match, contro i montenegrini, Rizzo e compagni hanno sentito la stanchezza di questa tre giorni ed anche la tensione. Con orgoglio però sono riusciti a rimontare ...

Advertising

OA_Sport : Rimonta vincente dei campioni d'Italia! - Lodamarco1 : RT @RaiSport: #Pallanuoto #ChampionsLeague. Vittoria per il #Brescia, pari per il #Savona Girone tutto aperto con i liguri attesi dallo J… - RaiSport : #Pallanuoto #ChampionsLeague. Vittoria per il #Brescia, pari per il #Savona Girone tutto aperto con i liguri atte… - StampaSavona : Pallanuoto, nuovo pareggio della Rari in Champions: 13-13 contro il Szolnoki Dosza - il_siracusano : Euro Cup, Ortigia piega il Sabadell. PIccardo:''Gara da Champions'' - #Pallanuoto - -