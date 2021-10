No green pass, assalto Umberto I: devastato pronto soccorso (Di domenica 10 ottobre 2021) devastato il pronto soccorso dell'Umberto I da un gruppo di manifestanti no green pass coinvolti nelle violenze di ieri a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, nel reparto era stato ricoverato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021)ildell'I da un gruppo di manifestanti nocoinvolti nelle violenze di ieri a Roma. A quanto apprende l'Adnkronos, nel reparto era stato ricoverato un ...

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - Aris011011 : RT @MarcoRizzoPC: La lotta contro il Green Pass è giusta. Per questo vengono scomodati i fascisti che provocano e assaltano la sede della C… - Marc16dic1899 : @DavidSassoli @FloraPiachica Il green pass è un muro di carta che impedisce di andare al lavoro e mantenere i figli -