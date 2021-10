Napoli, non riconoscimenti, ma continui tentativi di destabilizzazione! (Di domenica 10 ottobre 2021) Come da logica giornalistica, ci si aspettava che i media mettessero in risalto il magico momento che sta vivendo il Napoli. DELL’ATTUALE CAPOLISTA SI PARLA POCO O NIENTE, SI PREFERISCE ALTRO… Della attuale capolista si parla poco e si preferisce discutere degli eventuali problemi che ha la Juventus -distante dal vertice dlal classifica di ben dieci punti, nonostante le ultime prestazioni dei bianconeri hanno permesso alla Vecchia Signora di mantenere inalterato il distacco dal Napoli. Stampa e Tv preferiscono anche porre l’attenzione al campionato di Inter e Milan sottolineando il ritorno delle squadre milanesi nel gotha del calcio italiano anche dopo la conquista della squadra nerazzurra, nella scorsa stagione, dello Scudetto. Qualche opinionista ha, addirittura, sottolineato che tra le favorite alla lotta per il titolo tricolore non vi sarebbe la ... Leggi su retecalcio (Di domenica 10 ottobre 2021) Come da logica giornalistica, ci si aspettava che i media mettessero in risalto il magico momento che sta vivendo il. DELL’ATTUALE CAPOLISTA SI PARLA POCO O NIENTE, SI PREFERISCE ALTRO… Della attuale capolista si parla poco e si preferisce discutere degli eventuali problemi che ha la Juventus -distante dal vertice dlal classifica di ben dieci punti, nonostante le ultime prestazioni dei bianconeri hanno permesso alla Vecchia Signora di mantenere inalterato il distacco dal. Stampa e Tv preferiscono anche porre l’attenzione al campionato di Inter e Milan sottolineando il ritorno delle squadre milanesi nel gotha del calcio italiano anche dopo la conquista della squadra nerazzurra, nella scorsa stagione, dello Scudetto. Qualche opinionista ha, addirittura, sottolineato che tra le favorite alla lotta per il titolo tricolore non vi sarebbe la ...

