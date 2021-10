Motocross oggi | GP Francia MXGP 2021 | orari | tv | programma | streaming | quando corre Tony Cairoli

(Di domenica 10 ottobre 2021) Signore e signori tutto è pronto per l’attesissimo dodicesimo appuntamento del Mondiale. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio diche si disputeràsul tracciato di Lacapelle Marival. Dopo quanto accaduto nel Gran Premio di Germania dello scorso weekend, la classe regina prosegue in una annata vibrante e senza esclusione di colpi. La battaglia è totale ed i distacchi minimi. Davanti a tutti, grazie al successo di Teutschenthal, è tornato Tim Gajser, ma il campione del mondo in carica ha appena 2 lunghezze di vantaggio su Jeffrey Herlings e 8 su Romain Febvre. La graduatoria prosegue con l’acciaccato Jorge Prado, quarto a -31 punti, mentre è quinto il nostroa -62, che paga a carissimo prezzo l’assenza nel Gran Premio di Sardegna. Tutto è ...

Advertising

TalentiAzzurri : Valerio Lata vincitore ?? di giornata con due secondi posti nelle due gare oggi a Lacapelle Marival ???? ed è sempre p… - mxreport_it : @N@nicholaslapucci211 e @valeriolata3 guidano le classifiche dei campionati europei 125 e 250! Report, foto e video… - mxreport_it : @N@nicholaslapucci211 e @valeriolata3 guidano le classifiche dei campionati europei 125 e 250! Report, foto e video… -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross oggi

OA Sport

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara - 1 e gara - 2 del Mondiale2021, chefa tappa a Lacapelle Marival (Francia), cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi ...Con il risultato diBonacorsi sale al quinto posto in classifica, seguendo a sette lunghezze Liam Everts (KTM) quarto. Il prossimo round dell'europeo 250 sarà ospitato tra due settimane ad Arco ...Lo show dal titolo “GRAVITY”, è una sfida alle leggi di gravità protagonisti artisti pluripremiati a livello internazionale (mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2021. L’arte circense è a Milano co ...Si amplia la gamma Fantic Racing, sia nel motocross che nell’enduro, con l’introduzione di nuovi modelli e nuove cilindrate: 250 cc 2 e 4 tempi e 450 cc 4 tempi ...