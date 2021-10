Milano, No Green Pass: un arresto e 57 denunce (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ottobre 2021 - Primi provvedimenti a Milano per il corteo ad alta tensione dei No Green Pass che si è svolto il 9 ottobre. In strada, senza autorizzazione, 5mila persone in corteo, che ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 ottobre 2021), 10 ottobre 2021 - Primi provvedimenti aper il corteo ad alta tensione dei Noche si è svolto il 9 ottobre. In strada, senza autorizzazione, 5mila persone in corteo, che ...

