Masters 1000 Indian Wells 2021: Matteo Berrettini, esordio vincente. Alejandro Tabilo regolato in due set (Di domenica 10 ottobre 2021) Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Beneficiario di un bye al primo turno in virtù della sua testa di serie numero 5, il numero 1 d'Italia e 7 del mondo fa il suo esordio in California sconfiggendo il qualificato cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 7-5; attende ora il vincitore del derby americano tra Brandon Nakashima e Taylor Fritz, in campo sul vicino Stadium 3. Dopo un paio di game tenuti a zero, Berrettini sfrutta il primo momento di difficoltà di Tabilo per strappargli la battuta a 30. L'azzurro mostra di essere a posto fisicamente, concedendo poco e minacciando, con le sue soluzioni di dritto e non solo, di prendere un secondo break di ...

