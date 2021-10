Masters 1000 Indian Wells 2021, Berrettini: “Oggi era caldo, per le Atp Finals non è ancora fatta” (Di domenica 10 ottobre 2021) Matteo Berrettini è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria contro Tabilo all’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2021: “Oggi faceva caldo, ma era secco perciò nulla di insopportabile. Non è stato facile adattarmi alle condizioni del campo fin da subito. Tuttavia nel complesso l’ho gestita bene“. “Giocare le Atp Finals è tra i traguardi più importanti per me. Ammetto che ad inizio stagione non me l’aspettavo. Nella Race sono messo bene, ma non è ancora fatta. Mancano ancora alcuni tornei grossi – ha proseguito l’azzurro – Sarebbe grandioso per il tennis italiano se anche Sinner riuscisse a qualificarsi. E’ un ragazzo giovane e sta lottando per farcela. Siamo due ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Matteoè intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria contro Tabilo all’esordio neldi: “faceva, ma era secco perciò nulla di insopportabile. Non è stato facile adattarmi alle condizioni del campo fin da subito. Tuttavia nel complesso l’ho gestita bene“. “Giocare le Atpè tra i traguardi più importanti per me. Ammetto che ad inizio stagione non me l’aspettavo. Nella Race sono messo bene, ma non è. Mancanoalcuni tornei grossi – ha proseguito l’azzurro – Sarebbe grandioso per il tennis italiano se anche Sinner riuscisse a qualificarsi. E’ un ragazzo giovane e sta lottando per farcela. Siamo due ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WELLS, SINNER ACCEDE AL 3° TURNO Battuto l'australiano Millman in 2 set (6-2,… - OA_Sport : VIDEO Jannik #Sinner, Masters 1000 Indian Wells 2021: gli highlights della netta vittoria contro John Millman - sportface2016 : Masters 1000 #IndianWells 2021, #Berrettini: “Oggi era caldo, per le #AtpFinals non è ancora fatta” - zazoomblog : Masters 1000 Indian Wells Jannik Sinner: “Ho giocato veramente bene mi sono sentito sempre a mio agio sul campo” -… - infoitsport : SONEGO-ANDERSON in tv OGGI: orario, canale e diretta streaming MASTERS 1000 Indian Wells 2021 -