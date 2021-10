LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Bonnamour e Dewulf davanti, Stuyven e Demare a 10 secondi (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.32 PARTE DA LONTANO Demare CHE POI SI FERMA!! 16.31 CINQUE secondi PER Demare E Stuyven NEI CONFRONTI DEI DUE davanti!! ULTIMO CHILOMETRO!!! 16.30 DUE CHILOMETRI!! CHE INCERTEZZA, CHE PATHOS IN QUESTO FINALE! 16.28 STANNO RALLENTANDO Bonnamour E Dewulf! Un po’ di braccino vedendo l’obiettivo vicino! Questo potrebbe facilitare Stuyven e Demare. 16.27 TRE CHILOMETRI DALLA CONCLUSIONE! Rimangono a 13 secondi Stuyven e Demare!! 16.26 Un corridore della Jumbo-Visma si sgancia dal gruppo! 16.25 CINQUE CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 16.24 Stuyven e Demare rimangono a 12/13 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 PARTE DA LONTANOCHE POI SI FERMA!! 16.31 CINQUEPERNEI CONFRONTI DEI DUE!! ULTIMO CHILOMETRO!!! 16.30 DUE CHILOMETRI!! CHE INCERTEZZA, CHE PATHOS IN QUESTO FINALE! 16.28 STANNO RALLENTANDO! Un po’ di braccino vedendo l’obiettivo vicino! Questo potrebbe facilitare. 16.27 TRE CHILOMETRI DALLA CONCLUSIONE! Rimangono a 13!! 16.26 Un corridore della Jumbo-Visma si sgancia dal gruppo! 16.25 CINQUE CHILOMETRI AL TRAGUARDO! 16.24rimangono a 12/13 ...

