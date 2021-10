Inter | Jovic vecchio pallino di Ausilio | tentativo col Real per un prestito con diritto di riscatto

(Di domenica 10 ottobre 2021) L’cerca un attaccante per gennaio Nonostante manchi ancora diverso tempo, e complice la sosta per le Nazionali, il calciomercato di gennaio occupa gran parte della cronaca sportiva. L’sarà chiamata a definire la situazione attorno a futuro di Alexis Sanchez e con un suo addio si tenterà il colpo da regalare a Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport uno dei profili seguiti con maggiore attenzione è LukadelMadrid. “L’identikit è tracciato: l’andrà su un calciatore pronto, che ha già conosciuto palcoscenici importanti. Non un giovane, non è gennaio il tempo giusto per quei tipi di investimenti. Luka, pur avendo una carta d’identità moltoessante (classe 1997), è un attaccante che rientra in questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Jovic

L'intenzione dell', come riferito questa mattina (10 ottobre 2021, ndr) dalla Gazzetta dello ...piace perché oltre ad avere la carta d'identità dalla propria parte (è un classe 1997), ha ...L'non si ferma e vuole studiare i colpi giusti per il calciomercato di gennaio. Addio già programmato e nuovo ingresso possibile dal Real Madrid Marotta © Getty ImagesL'ha iniziato bene la stagione, piazzandosi tra i primi posti in classifica, e non era scontato dopo un'estate fatta di grossi addii e cessioni obbligate. I nerazzurri potrebbero ristrutturare, in ...L'Inter è intenzionata a scaricare Sanchez a gennaio e valuta l'alternativa in casa del Real Madrid, seppure con qualche riserva ...Out Sanchez, pronto un doppio colpo per l'Inter: sarebbe questa l'idea di Marotta per conquistare il secondo Scudetto consecutivo ...