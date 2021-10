Il prefetto di Roma | Predisposta una adeguata cornice di sicurezza

Leggi su agi

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Le forze dell'ordine hanno in ogni caso predisposto unadiper fronteggiare anche le frange più radicali della protesta, coniugando sempre meritoriamente la risolutezza degli interventi con la doverosa constatazione che la maggior parte dei manifestanti, al di là del merito dell'iniziativa, esprimeva in maniera non violenta il proprio dissenso: l'uso della forza, difatti, è qualcosa che deve essere sempre ponderato con equilibrio, soprattutto quando si fronteggiano gruppi indistinti di persone". Lo scrive in una nota ildiMatteo Piantedosi in merito agli scontri di ieri nella Capitale. "Come sempre avviene in simili occasioni, abbiamo analizzato la manifestazione, preavvisata per il pomeriggio di sabato, nella consueta riunione settimanale del Comitato ...