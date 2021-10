Gp Turchia | Ricciardo cambia power unit | partirà ventesimo

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una novità in vista della gara del Gp di. Anche Danielha deciso dire il motore della sua McLaren: l’australiano e il team hanno deciso di sostituire lasulla MCL35M, per l’esattezza il motore endotermico, il turbo e l’à MGU-H., 15/o dopo le qualifiche,, in ultima fila al fianco di Carlos Sainz. SportFace.

, 15/o dopo le qualifiche, partirà ventesimo, in ultima fila al fianco di Carlos Sainz. . 10 ottobre 2021... Perez, Sainz, Leclerc,, Gasly e Alonso, con lo spagnolo a quota 58 punti. CLASSIFICA FORMULA 1, IL MONDIALE COSTRUTTORI In vista del Gp di2021 non siamo certo sorpresa nel ...PRE GARA. Ci sarà Valtteri Bottas davanti a tutti alle 14 quando scatterà il Gran Premio di Turchia, nuova prova del Mondiale di Formula 1. Al suo fianco un Max Verstappen pront ...Anche Daniel Ricciardo ha deciso di cambiare il motore della sua McLaren: l'australiano e il team hanno deciso di sostituire la power unit sulla MCL35M, per l'esattezza il motore endotermico, il turbo ...