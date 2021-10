GF Vip 6 | durissimo attacco di Manuel a Lulù | spettatori atterriti – VIDEO

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una relazione tramontata prima che potesse sorgere: quello traè un vero e proprio rapporto al capolinea del GF Vip 6: io vorrei vivere serenamente qua dentro: ok allora inizia a non rompermi i coglioni per queste cose ????????#gfvip pic.twitter.com/6ojHZbRReE — culturale (@pazzeska6) October 10, 2021Bortuzzo eL'articolo proviene da Inews.it.

GFManuel Bortuzzosu Lulù: pazienza terminata Manuel è in giardino, seduto con gli occhi rivolti verso il cielo. Si sta gustando gli aerei che sorvolano la Casa di Cinecittà. Ha in ...Prosegue l'avventura dei vipponi nella casa del GF. Il clima nella casa è sempre più acceso, soprattutto dopo l'ultima puntata, andata in onda venerdì sera. Puntata durante la quale a lasciare il gioco è stato Samy Youssef , che ha perso al ...Una relazione tramontata prima che potesse sorgere: quello tra Lulù e Manuel è un vero e proprio rapporto al capolinea del GF Vip 6 ...Aveva tutte le premesse per diventare la storia d’amore simbolo del Grande Fratello Vip 6 e invece si sta tramutando in una situazione che non ha alcun contorno romantico. Il legame tra Manuel Bortuzz ...